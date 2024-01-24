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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي: الطواقم الطبية في غزة تعاني من صعوبات كبيرة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت فالينت، اليوم الأربعاء، إن الطواقم الطبية تعاني من صعوبات كبيرة بسبب ندرة المستلزمات الطبية.

وأوضح فالينت، أن هناك حاجة ماسة لزيادة كميات الوقود خاصة في شمال قطاع غزة لتشغيل المستشفيات.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 75 في هجوم إسرائيلي على مبنى تابع لها في خان يونس.

وقال مدير “الأونروا” في قطاع غزة، إن “دبابتان قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس بعد ظهر اليوم”.

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وأضاف “فريق من منظمة الصحة يحاول معنا الوصول للمكان والقوات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية إليه”.

غزة قطاع غزة الأمم المتحدة

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