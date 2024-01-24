الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

أكدت بعض الدول العربية على ضرورة التزام إسرائيل بـ"مسار مضمون" لإقامة الدولة الفلسطينية مقابل ضمان إعادة إعمار غزة والتطبيع مع إسرائيل.

وبحسب شبكة CNN؛ فقد رهنت الإمارات العربية المتحدة، مساهمتها في إعادة إعمار غزة بعد الحرب بـ”الالتزام” بإقامة "دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

ونقلت الشبكة عن مصدر إماراتي مسؤول قوله : "بالنظر إلى المستقبل، نؤكد أن مساهمتنا في أي جهد لإعادة إعمار غزة سيكون مشروطاً بوجود التزام لا لبس فيه، مدعوم بخطوات ملموسة، لإطلاق خطة ملموسة لتحقيق حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويتم التفاوض عليها بين الطرفين بدعم دولي كامل".

وقال مصدر مطلع على المناقشات، لشبكة CNN، إنه بمجرد الاتفاق على "مسار لا رجعة فيه" بشأن إقامة دولة للفلسطينيين، فإن "كل أنواع الأشياء الأخرى مثل التطبيع مع المملكة العربية السعودية ممكنة".