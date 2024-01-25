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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يناقش 11 طلبًا خلال الاجتماع الدوري للمواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استأنف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات الأهالي، حيث عُقِد اللقاء الدوري مع المواطنين. وقد أكد نديم على أهمية الاستماع لمطالب الأهالي والعمل على تلبيتها وفقًا للقوانين المعمول بها.

وفي جلسة اللقاء، تم مناقشة 11 طلبًا قدمها المواطنون، وذلك بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والبيئة. تم التركيز خلال النقاش على دراسة طلبات المواطنين وضرورة التعامل معها بمسؤولية وفقًا للأنظمة والتشريعات السارية.

وأعرب رئيس المدينة عن التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق تلك الأهداف. يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الشفافية والحوكمة المحلية، حيث يتم تعزيز التفاعل بين الإدارة والمواطنين لضمان تحقيق التطلعات المشتركة للمجتمع المحلي.

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