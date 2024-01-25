انتخابات البيطريين.. ننشر أعداد التنازلات والتظلمات والطعون

أعلن الدكتور ناجي سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.

وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي: https://vet.egy-vet-synd.org ، للاستعلام عن الاشتراكات، وكذلك وجود الاسم ضمن الجمعية العمومية المقيد بها (النقابة الفرعية )، ويكون الاستعلام برقم القيد بالنقابة.

ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم في تلقي الطعون 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجارى، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالى:

19 تنازلا عن الترشح.

13 تظلما من مرشحين.

24 طعنا ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت فى انتظار باقي التنازلات التي قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأى القانوني من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.