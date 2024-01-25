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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أهم إصدارات صندوق التنمية الثقافية بمعرض الكتاب ونسب الخصم

صدى البلد

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين ٢٠٢٤، يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية - برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش-  بمجموعة متميزة من إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة في صالة البيع رقم واحد، جناح B2، إلى جانب مشاركته بصالة العرض 3، جناح B6.


حيث يشارك الصندوق ب 750 عنوانا من إصداراته، منها "شارع المعز"، "قصر محمد على بشبرا"، "فنون وحرف تقليدية"، بالإضافة إلى إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منها، "هوية مصر الأبعاد والتحولات"، "الطبقة المبدعة واقتصاد القرن ٢١" ، "القيم الجمالية للفن المصري الحديث"، "عتبات السلطان"، "الشخصية القبطية في الرواية المصرية". 


كما يمنح الصندوق نسبة خصم 30% على كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، التى يتم عرضها بجناح الصندوق بصالة البيع.


كما يقدم صندوق التنمية أيضا مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المتنوعة واللقاءات الثقافية ، حيث تقام عروض لفرقة الاراجوز وخيال الظل، واوركسترا بيت العود العربي.

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