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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر إدريس: مظهر البعثات المصرية ضمن أولويات الأولمبية

صدى البلد

تحدث المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة، عن كواليس التعاقد مع شركتين للملابس الرياضية، لرعاية ملابس البعثة المصرية خلال مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.


وقال المهندس ياسر إدريس، أن التعاقد مع شركات ملابس عالمية لرعاية البعثة المصرية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يأتي ضمن حرص اللجنة الأولمبية على ظهور الأبطال والمنتخبات المصرية بشكل مميز في المحافل الدولية والعالمية.


وأكد رئيس اللجنة الأولمبية، أن الرياضة المصرية تعيش طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات بفضل دعم واهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والتعاقد مع شركات ملابس العالمية يأتي لاستكمال الصورة المميزة.


وأضاف "إدريس": "البعثة المصرية هي الأكبر عربيا وواحدة من أضخم البعثات على مستوى العالم، وظهورها بشكل مميز أمام البعثات العالمية هو أمر ضروري، واللجنة ستكون حريصة دائما على المظهر المشرف للبعثات المصرية في كل البطولات والمحافل الدولية.


ووجه المهندس ياسر إدريس الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المقدم للرياضة المصرية على جميع المستويات، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية هيئة وطنية وحريصة كل الحرص على صالح الأبطال والمنتخبات الوطنية، وتوفير المناخ المناسب من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.


وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وشركتي "بوما" للملابس الرياضية، و"كونكريت" للملابس الجاهزة؛ بهدف رعاية ملابس البعثة الرسمية لمصر المقرر مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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