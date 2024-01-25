عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن استهداف 5 مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف سلاح الجو 5 مواقع لحزب الله جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مقاتلة هاجمت بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة الخرفة ومنطقة آية الشعب ومنطقة كفركلا ونقطة مراقبة للتنظيم في منطقة الليدا في جنوب لبنان.

وأضاف: “كما هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل نيران المدفعية منطقة الظاهرة في جنوب لبنان”.

وكان حزب الله اللبناني، شن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم حيث حققت فيه إصابات مباشرة.

لبنان حزب الله جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الرئيس التركي بشأن معاقبة إسرائيل

البنتاجون: هجمات الحوثيين طالت 50 دولة.. وهدفنا إضعاف قدراتها

اندلاع حريق هائل في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران|فيديو

منظر مرعب.. موجات ضخمة تدمر منشأة عسكرية أمريكية بالمحيط الهادئ |فيديو وصور

سيناتور أمريكي: أوكرانيا لن تتلقى أموالا من واشنطن بعد الآن

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

بعد قصف مبنى الأونروا.. جيش الاحتلال يجبر النازحين الفلسطينيين على مغادرة مأواهم

بسبب إجراء غربي.. تحذيرات من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية

بقذائف الهاون.. فصائل فلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

فاليرو إنرجي: هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن

للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين

بكلمتين على واتساب| تغريم صعيدية 20 ألف جنيه لإزعاج زوجها..ماذا قالت له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ