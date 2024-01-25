جيش الاحتلال يعلن استهداف 5 مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف سلاح الجو 5 مواقع لحزب الله جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مقاتلة هاجمت بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة الخرفة ومنطقة آية الشعب ومنطقة كفركلا ونقطة مراقبة للتنظيم في منطقة الليدا في جنوب لبنان.

وأضاف: “كما هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل نيران المدفعية منطقة الظاهرة في جنوب لبنان”.

وكان حزب الله اللبناني، شن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم حيث حققت فيه إصابات مباشرة.