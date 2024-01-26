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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعبة جديدة تتصدر التريند وتحطم الأرقام القياسية.. ما هي Palworld؟

لعبة Palworld
لعبة Palworld

أحدثت لعبة المغامرات اليابانية Palworld، ثورة في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث حققت نجاحا تاريخيا بعد أيام قليلة من إصدارها.

Palworld اللعبة العاشرة الأكثر لعبا في تاريخ Steam

تجاوزت اللعبة الفريدة التي يطلق عليها اسم "بوكيمون مع مسدسات" أو Pokémon with Guns، 730 ألف لاعب متزامن على منصة Steam، ووصلت إلى 855.425 لاعبا مما يجعلها اللعبة العاشرة الأكثر لعبا في تاريخ منصة الألعاب الرقمية.

ولا تتمتع لعبة Palworld بشعبية كبيرة على Steam فحسب، بل تعد أيضا ثاني أكثر الألعاب مشاهدة على موقع Twitch، ومتصدرة قائمة الترند على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، نجحت لعبة Palworld، في بيع 7 ملايين نسخة خلال 5 أيام فقط من إطلاقها في 19 يناير الجاري.

ويمكن سر الشعبية المتزايدة التي حصلت عليه لعبة Palworld، خلال فترة قصيرة هو تصميمها الإبداعي، حيث تدور فكرة اللعبة حول نوع من المخلوقات تشبه البوكيمون الشهيرة، يسعى اللاعب من خلالها بعد اختيار أحد الشخصيات الرئيسية للصمود والبقاء لإتمام مهام اللعبة مثل بناء المزارع والدفاع عن المستوطنات، حيث  تلبي طريقة اللعب الخاصة بها مجموعة واسعة من مستويات المهارة، مما يضمن تجربة ممتعة لجميع اللاعبين.

ويعد النهج الذي تتبعه اللعبة في تحقيق الدخل هو عامل رئيسي آخر وراء شعبيتها، حيث تتميز Palworld بافتقارها إلى المعاملات الدقيقة وعناصر الخدمة المباشرة، مما يوفر تجربة كاملة دون الحاجة إلى طرق الشراء المعتادة.

ما هي لعبة Palworld؟

هي من نوع ألعاب مغامرات البقاء، طورتها شركة Pocketpair اليابانية، تدور أحدثها على جزر تسمى Palpagos Islands، عند بداية اللعبة يبحث اللاعبين عن الطعام ومكان لإنشاء مأوى، إلى جانب اصطياد مخلوقات "Pals" والتي يمكن للاعب ترويضها وتدريبها لمساعدته على إنجاز المهام مثل الزراعة والبناء والطهي و مواجهة الأعداء.

وتتضمن شخصيات اللعبة حوالي 100 كائن من المخلوقات اللطيفة التي يطلق عليه اسم "Pals"، وهي مختلفة من حيث الشكل والقدرات، وخلال اللعبة سيتعين على اللاعب اتمام العديد من المهام باستمرار، وكذلك سيحصل على مكافآت كلما نجح في إنجاز المزيد من المهمات.

وتتوفر لعبة Palworld على Steam وويندوز وXbox، بما في ذلك من خلال Xbox Game Pass وPC Game Pass، وتوفر تجربة قوية عبر الأنظمة الأساسية، ويمكن الاستمتاع باللعبة بشكل فردي، أو من خلال اللعب مع آخرين، ويتيح الوصول للعبة عبر متجر Steam الإلكتروني، اللعب في مجموعات يصل عددها إلى 32 لاعبا. 

لعبة Palworld بوكيمون لعبة Palworld ما هي لعبة Palworld

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