موّل مشروعك وأنت في بيتك.. تفاصيل قرض بنك مصر

يقدم بنك مصر مميزات عديدة لعملائه بالنسبة للقروض، لا سيما وأنها تمثل قيمة مالية مهمة لدى العملاء لسداد ديون او شراء احتياجات أولويات أو فتح مشروعات صغيرة أو متوسطة.

يقدم بنك مصر قروضا تصل لملايين الجنيهات.. ويوضح صدى البلد مواصفات القرض الشخصي ببنك مصر:

أعلى قيمة قرض تصل إلى 3 ملايين جنيه.

أطول مدة قرض تصل إلى 15 سنة .

أقل مصاريف إدارية.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

إمكانية سداد مديونيات أخرى.

إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث.

شهادة حديثة بمفردات الراتب.

خطاب معتمد من جهة العمل.

قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين

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القرض الشخصى بالجنيه المصري بضمان شهادة ايليت الدولارية

مواصفات البرنامج

أطول مدة تقسيط تصل الى 3 سنوات

نسبة تسليف تصل الى 50% من قيمة الضمانة

سعر عائد تنافسي

حد أقصى 10 ملايين جم للعميل.

أقل مصاريف ادارية.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي /صورة من جواز سفر سارى.

قروض العاملين في الدولة والقطاع الخاص

تصل أعلى قيمة لها الى 1,500,000 جم، على أن تكون أطول مدة قرض تصل الى 8 سنوات، وتتطلب وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، إضافة لإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية

2. إيصال مرافق حديث.

3. بيان بالدخل الشهري.

قروض أصحاب المهن الحرة في بنك مصر

أعلى قيمة يحصل عليها أصحاب المهن الحرة في بنك مصر مبلغ 3 ملايين جنيه مصري، على أن تكون أطول فترة سداد للقرض 6 سنوات.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. صورة من تصريح مزاولة المهنة.

4. صورة من البطاقة الضريبية.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور باسم العميل أو اسم شركته أو كشف حساب معاملات ماكينة POS

قرض 100 ألف من بنك مصر.. كم القسط الشهري؟

تبدأ مدة سداد قرض 100 ألف جنيه من بنك مصر لفترة تصل 60 شهرًا، على أن يكون إجمالي مبلغ السداد 160 ألفًا و637 جنيهًا.

وخلالها يكون إجمالي الفوائد المستحقة على العميل هي 60637 جنيهًا، بقيمة قسط شهري 2677 جنيهًا على قرض 100 ألف من بنك مصر. بمعدل الفائدة المتناقصة 20.50%، ومعدل الفائدة الثابتة 12.13%

قرض شخصي بضمان أوعية ادخارية

مواصفات البرنامج

أطول مدة تقسيط تصل الى 10 سنوات

أعلى نسبة تسليف تصل الى 90% من قيمة الضمانة

سعر عائد تنافسي

أعلى قيمة للقرض الواحد تصل إلى 100 مليون جم وبدون حد اقصى لعدد القروض.

أقل مصاريف ادارية.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومي /صورة من جواز سفر سارى .

يوفر بنك مصر قرضا شخصيا بدون ضامن 2023 بقيمة تصل إلى مليون جنيه لمختلف عملائه بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والمعاشات، على أن تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة سنويًا قيمتها 15.25%، بالشروط الآتية:

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضامن من بنك مصر

1. ألا يقل المرتب الشهري عن 1000 جنيه في حالة السداد بتحويل الراتب للبنك، وألا يقل عن 2000 في حالة عدم تحويله.

2. ألا يقل عمر العميل المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 للموظفين.

3. لا يزيد عمر المقترض عن 65 في حالة أصحاب الأعمال الحرة.

4. للموظفين، يكون الحد الأدنى لمدة عمل الموظف في وظيفته 3 شهور.