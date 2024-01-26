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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتوثيق المباني والمقتنيات التراثية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة قامت بتشكيل لجنة لتوثيق مباني الجامعة ومقتنياتها التراثية، ضمن مشروع التراث الثقافي لجامعة الإسكندرية.

وأضاف نه جاري إعداد مجلد كبير يحتوي على كل تراث الجامعة الثقافى بجانب إنشاء وحدة لإدارة التراث الثقافي بها، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أول أمس الأربعاء.

وأكد نائب رئيس الجامعة علي الوكلاء ضرورة قيام وحدات  السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة بمراجعة كافة إجراءات السلامة خلال فترة نوات فصل الشتاء ومراجعة كافة الأسطح وكابلات الكهرباء والنوافذ ونقط صرف مياه الأمطار والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لها تجنبا لأي مخاطر محتملة.

ووافق المجلس علي تشكيل لجنة موسعة من وكلاء الكليات للإعداد والمشاركة في المعايير الخاصة بالتصنيف الأخضر للجامعات وكذلك مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لإختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة في نسختها القادمة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول جلسة الاستماع الخاصة بتطوير و زيادة سعة محطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى بهدف حماية بحيرة مريوط و البحر المتوسط من التلوث بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الصرف المعالج فى أعمال الزراعة بالدلتا الجديدة.

وناقش المجلس تشكيل لجنة لتنسيق العمل المزارع البحثية بقرية أبيس العاشرة بجامعة الإسكندرية تعظيما للاستفادة بموارد الجامعة وذلك بالتنسيق بين كليتي الزراعة بالشاطبي وسابا باشا.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب عن تنظيم الكلية لحملة توعية ضد مخاطر الأدمان بنادي سبورتنج الرياضي وكذلك أقامة الكلية لمعرض الكتاب بالفاصل التعليمي بمستشفي المواساه لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين لعرض مجموعة متنوعة من مختلف الكتب الثقافية والفنية والعلمية بأسعار مخفضة .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية حول تنظيم ورشة عمل لتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات فى القضية السكانية وذلك استعدادا للمشاركة فى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024 ، وكذلك عدد فصول محو الأمية التي تم تسجيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة حول التحول الرقمي للقياس والتقويم بكليات جامعة الاسكندرية حيث تم عرض مشروعات التحول الرقمي للقياس والتقويم وذلك بكليات( السياحة والفنادق - والتربية الرياضية بنين- والتربية الرياضية بنات) والممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي .

جامعة الإسكندرية نائب رئيس جامعة الاسكندرية تنمية البيئة

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