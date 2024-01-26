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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان.. دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

جانب من الحصاد
جانب من الحصاد

شهدت جامعة حلوان، العديد من الأحداث والفعاليات خلال الأسبوع الماضي، ويرصد صدى البلد أبرز الأخبار الخاصة بجامعة حلوان، خلال الفترة من 20 إلى 26 يناير.

بعث الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ورجالها البواسل وذكرى 25 يناير.

وشهدت القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق انطلاق  فعاليات احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، الذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية،  تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

كما أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه ندوة التعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية. كما حث الدكتور قنديل أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.

وقد أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024، ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة.

كما أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر فبراير ٢٠٢٤ ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بها بما ينعكس بدوره على أداء العملية التعليمية.

وأعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، بحيث يتضمن برنامج التدريب على ( تدريب المدربين .. وإدارة الموارد البشرية)  

وناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس   بآداب حلوان  مشروع  تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية .

كما شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.


 

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