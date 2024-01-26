حسن مصطفي: إمام عاشور من أفضل لاعبي المنتخب خلال البطولة

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه لا يصح الهجوم الذي قام به رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح ضد منتقديه بسبب خروجه من معسكر منتخب مصر، خصوصا في ظل وجود دور قيادي لصلاح، مشيرًا إلى أن التجاوز غير مقبول، ولابد أن يكون أسلوب الحوار بشكل راقٍ.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "كان من الأفضل سفر بعثة منتخب مصر من أبيدجان إلى سان بيدرو مبكرًا، بدل من تأخير السفر إلى الجمعة، وقبل 48 ساعة من المباراة".

وأضاف: "امام عاشور كان من افضل لاعبي منتخب مصر خلال البطولة الحالية، وارى أن حمدي فتحي بجوار مروان عطية أو مهند لاشين في الوسط أفضل خلال مواجهة الكونغو، كما أتمنى ان نلعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي في ظل كثرة الاخطاء واستقبال اهداف كثيرة في 3 مواجهات".

وواصل: "النني حصل على الفرصة في مباراتين، ولم يقدم الأداء المنتظر، ومهند لاشين من العناصر الدولية ولعب البطولة السابقة، ومن الممكن الاعتماد عليه في خط الوسط".