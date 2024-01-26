الحزب الحاكم في إثيوبيا: إحالة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"

تعهد حزب الإزدهار الحاكم في إثيوبيا، الذي يترأسه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى تحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال إلى اتفاقية عملية.

وأعلن الحزب الحاكم في إثيوبيا عن التزامه بتحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"، بحسب القرار الصادر في ختام اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية، زذكر الحزب أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال هي شهادة على "موقف إثيوبيا من العلاقات الاقتصادية والثقافية الإقليمية"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وكان رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، كشف مفاجأة بشأن مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير الجاري في أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث أكد بيهي أن الأرض التي تعتزم إثيوبيا تأجيرها ستستخدم كقاعدة عسكرية وليست للأنشطة التجارية، بينما ميناء بربرة سيستخدم للأنشطة التجارية.

يأتي ذلك في ظل التوتر الجاري بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تنص على حصولها على منفذ بحري على البحر الأحمر بمساحة 20 كم على سبيل الإيجار لمدة 50 عاما، في مقابل اعتراف أديس أبابا وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا.

وزار الرئيس الصومالي القاهرة في العشرين من يناير الجاري والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد مع نظيره الصومالي أن مصر رفضت منذ البداية مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، بإصدار بيان من وزارة الخارجية يوضح موقف القاهرة.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أى شيء آخر، مضيفا:" رسالتى لإثيوبيا لكى تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى للسيطرة عليها فلن يوافق أحد على ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو أن يمس أمنه، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلب أشقاؤها منها التدخل".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للرئيس الصومإلى قائلاً:"اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".