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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رعاية شباب جامعة حلوان تطلق مسابقة فنية للطلاب .. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان مسابقة  بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.


و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت


وقد تشهد محافظة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي، ويقام تحت شعار LEADERS 2030.

ويقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

ويأتي هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات  القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك تزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح اهتمام وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة بالشباب وتمكينهم كى يكونوا قادة المستقبل، وهذا من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربي، لذا فإن إعداد القائد ذو المهارات الفائقة من أهم أولوياتنا الذي نسعى للوصول إليها فى معهد إعداد القادة .

ونوه بأن هذا البرنامج الذى يستهدف تأهيل القيادات من الشباب العربى والمصرى يعد النسخة الثالثة له حيث تم تنظيم برنامج إعداد القائد العربي فبراير العام الماضى واستهدف 140 طالبا وطالبة من ١٦ دولة عربية بالإضافة إلى الجامعات المصرية وتم تنظيم برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة والذى استهدف 140 طالبا وطالبة من 20 دولة عربية، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والحكومية المصرية.

وتقام فعاليات البرنامج بمحافظة الأقصر خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٢٤.

التعليم العالي والبحث العلمي الماجستير والدكتورا الماجستير والدكتوراه المجالات السياسية جامعة حلوان

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