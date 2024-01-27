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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الورشة التدريبية في "صناعة المحتوى الرقمي عن قضايا المرأة والمجتمع".

تضم الورشة التدريبية 

- التعرف على طبيعة عمل المنصات الرقمية 
- معرفة أشكال المحتوى الرقمي المختلفة المقدمة على كل منصة 
- أدوات تصميم المحتوى 
- مكتبات وموارد مجانية تساعد صناع المحتوى
- مصادر مفتوحة خاصة بقضايا المرأة

الورشة التدريبية علي مدار يوم واحد لمدة ثلاث ساعات. 

تحصل بنهاية الورشة علي شهادة معتمدة من المركز 
للحجز والاستفسار الانضمام إلى اللينك التالي
https://chat.whatsapp.com/Cje5hvZJqeQFzbYlOkGBFw

 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، محاضرة افتتاحية تأطيرية حول "السلام العالمي والدولة الوطنية" بدعوة من العلامة الدكتور عبد الله بين بيه رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ورئيس منتدى السلم العالمي، وذلك بجناح منتدى أبو ظبي للسلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، في بداية محاضرته أن  موضوع السلام العالمي يشغل بال كل مُحبي السلام وكل رافضي الحروب والنزاعات في العالم حتى وإن عجزنا مرحليا عن تحقيق السلام في العالم، مؤكدًا أن السلام لابد من تحقيقه أولًا في العقول باعتبار أن العقول هي البداية؛ وتاريخ الدول والممالك خير دليل علي ذلك، فإذا كان هناك نوع من السلام النفسي والعقلي لدى الشعوب سيقودون بلادهم نحو السلام،  ولا يخوضون سوى حروب دفاعية، على العكس من الشعوب التي تمتلك نزعة عدوانية في نفوسهم سيقودون بلادهم للحروب العدوانية الاستعمارية، مشددًا على أن سلام العقول هو نقطة البداية التي يجب أن تحل وتسود في العالم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن السلام العالمي لا يعني زوال العنف في العالم، لأن السلام غير المبني على العدل أو الإنصاف هو سلام هش وسرعان ما يزول، مشيرًا إلى أن عصرنا يشهد العديد من الحروب يتم التدخل لوقفها ولكن سرعان ما تعود مره ثانية بسبب عدم التعامل الصحيح مع الأسباب الحقيقية للنزاع والتي تقوم على عدم تحقيق الإنصاف للشعوب، لافتًا إلى أن السلام هو أكثر من مجرد غياب العنف فهو تحقيق العدالة وإزالة أسباب النزاع.

الخشت رئيس جامعة القاهرة القاهرة الدولى للكتاب القاهرة الدولي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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