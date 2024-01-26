هل الهرم الصغير هيتبلط من بره؟.. رد ناري من مصطفى وزيري

رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، على سؤال "هل الهرم الصغير هيتبلط من بره؟"، مشيرا إلى أن هذا الأمر عار تمام عن الصحة.

وأضاف مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن إطلاق رواد السوشيال ميديا على الكساء الخارجي للهرم الثالث، مصطلح التبليط؛ غير دقيق.

وتابع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البلوكات اللي سقطت؛ هنعمل دراسات؛ لإعادتها إلى مكانها الأصلي، مفيش حاجة اسمها تبليط، ومفيش حاجة اسمها هنكمله للآخر".