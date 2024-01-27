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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف قاعدتي كونيكو والقرية الخضراء بالعمق السوري

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين بأن  المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدتي الاحتلال الأميركي، "كونيكو" و"القرية الخضراء"، بالعمق السوري، بالطائرات المسيرة.

وذكرت قناة الميادين أن استهداف القاعدتين الأميركيتين "كونيكو" وقاعدة "القرية الخضراء" داخل سوريا تم بواسطة الطيران المسير من داخل الأراضي العراقية.

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها في عملياتها في مواجهة الاحتلال الأميركي في المنطقة ورداً على المجازر الإسرائيلية في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، استهدفت المقاومة قاعدة "عين الأسد" الأميركية، غربي البلاد، بواسطة المسيرات، ونشر الإعلام الحربي مقطعاً مصوراً يوثق لحظات إطلاق طائرة مسيّرة في اتجاه القاعدة الأميركية قرب مطار أربيل، شمالي العراق، بعد يوم من استهداف مماثل.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأميركية في سوريا والعراق، وقد وسّعت دائرة الاستهداف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزّة، منفذةً عملياتها ضد أهداف في فلسطين المحتلة، بعد أن أكدت استهدافها بالطيران المسير ميناء أسدود، فجر الأربعا

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