عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيرو تسمح لمواطنيها بالمشاركة في حرب الإبادة وبيان عاجل للخارجية الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية ظهر يوم السبت، بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية البيرو .

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن ذلك يعد خروجاً عن الاعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، والذي تقر من خلاله انها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الابادة التي ترتكبها دولة الاحتلال إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت السلطات في بيرو قد بعثت برقية عزاء في مقتل الجندي الاسرائيلي يوفال لوبيز، الذي يحمل الجنسيتين، البيروفية الإسرائيلية.


وأضاف البيان : كانت دولة فلسطين تتوقع من حكومة البيرو ان تسحب الجنسية من الجنود الاسرائيليين الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم.

وتابعت الخارجية : إن هذه الاوقات مفصلية في تحديد مواقف الدول الفعلية من الانسانية والتزامها اتجاه القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

وعليه؛ فقد وجهت الخارجية الفلسطينية الدعوة لجمهورية البيرو ان تراجع مواقفها وان تحدد حاملي جنسيتيها الذين يرتدون زي جيش الاحتلال الاسرائيلي ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ويشاركون في ارتكاب ابادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورا والبدء في محاكمتهم على جرائمهم.

وجددت الوزارة الفلسطينية الدعوة لكافة الدول للتأكد من حاملي جنسيتها في دولة الاحتلال واحتمالية مشاركتهم في هذه الجرائم، معتبرة أن مشاركة حملة جنسيات هذه الدول بالعدوان على غزة يعني مشاركة هذه الدول بشكل مباشر في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

اركب رينو سانديرو 2017 "اوتوماتيك" بأحسن سعر للمستعمل

صحف السعودية: المملكة ترحب بقرار «العدل الدولية».. جوتيريش: قراراتها مُلزمة.. والقصف الإسرائيلي يشتدّ

الداخلية تلاحق تجار العملة.. سقوط أحدهم بعد محاولة لغسل 50 مليون جنيه

كولر يبحث عن حلول لأزمة جديدة داخل الأهلي .. تفاصيل

16 تمثالا فرعونيا.. نصاب يستخدم حيلة الكنز لاصطياد ضحاياه

الأمن يفك طلاسم قضية خطف طفلين من أمام منزل أهلهما بأكتوبر| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

شايفة نفسي حلوة.. 10 صور تكشف عن أناقة شيماء سيف.. شاهد

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الهندى إعصار -2

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ