شهادات 27%| 305 مليارات جنيه في أول 20 يوماً…تفاصيل لا تفوتك

قال البنك الأهلي المصري، أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي، إن الشهادة الجديدة أجل سنة ذات العائد القياسي جذبت مدخرات بنحو 305 مليارات جنيه في أول 20 يوما من طرحها.

شهادات بنك مصر والأهلي

وتعادل حصيلة البنك الأهلي المصري في الشهادة مرتفعة العائد ضعف حصيلة بنك مصر في نفس الشهادة.

وكان محمد الإتربي رئيس بنك مصر قال في تصريحات صحفية، إن الشهادة الجديدة مرتفعة العائد جذبت مدخرات بنحو 166 مليار جنيه خلال أول 20 يوما من طرحها.

وكان قد أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024 يوم الخميس القادم لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الذي يسجل لديه حاليا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض

شهادات ادخار في البنوك

ويشار إلى أنه قد قررت 4 بنوك طرح شهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة مرتفعة أو رفع الفائدة على حسابات التوفير خلال آخر أسبوعين بعد طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة أجل سنة بسعر عائد قياسي يصل إلى 27%.

وجاء طرح البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصري لتنمية الصادرات بطرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة أو رفع بنك القاهرة سعر العائد على حساب التوفير لإتاحة عائد مجزي على مدخرات عملائها بعد منافسة العائد المقدم على الشهادة الجديدة في البنكين الحكوميين.

وبحسب المصادر في بعض البنوك، تدرس بعض بنوك طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مرتفعة تحت ضغط الأسعار التنافسية المقدمة في بعض البنوك المثيلة لها.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 5 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

شهادة بلس: يبلغ سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات

شهادة أجل 3 سنوات: تقدم سعر فائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

البنك الأهلي الكويتي

شهادة ثلاثية "ذات عائد تراكمي": بلغ سعر الفائدة 75% بشكل تراكمي، يصرف العائد مع نهاية استحقاق الشهادة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك القاهرة

حساب توفير "ميجا": يتيح الحساب عائدا بسعر فائدة سنوي يصل إلى 23% سنويا، ويبدأ فتح الحساب من أول 1500 جنيه لكن يبدأ احتساب العائد من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى برصيد الحساب.