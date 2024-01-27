فوانيس وملابس.. التحالف الوطني ينظم احتفالية للأطفال الأيتام

نظمت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية اليوم السبت في نادي الإعلاميين بمدينة السادس من أكتوبر للأطفال الأيتام.

وأوضح التحالف الوطني أن هذه الفعاليات تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال في الرسم والرياضة وغيره من الأنشطة المختلفة والعمل على تنميتها، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من تنظيمها هو منح الأيتام الفرصة ليشعروا بالإحساس الأسري والدفئ.

وقام التحالف الوطني، خلال الفعاليات بتوزيع الملابس الجاهزة على الأطفال، إلى جانب توزيع فوانيس رمضان، وبعدها تنظيم وجبات الإفطار والغذاء.

يذكر أن التحالف الوطنى، هو تجمع يضم 32 كيان تنموي وخدمي من رواد العمل المجتمعي في مصر، فى مقدمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى والاجتماعي.

وتم تأسيس التحالف عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، ليكون أول استجابة من المجتمع المدني، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية فى مصر".