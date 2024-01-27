شركة الجيزة: عودة مياه الشرب تدريجياً لمنطقة هضبة الأهرام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق:":" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب".



وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد نهو جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر أعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم، والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر الجديدة ، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

وإذ تأسف الشركة عن تأجيل ضخ المياه للمواطنين وذلك نظراً لأسباب طارئة خارجة عن إرادتها.



جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.