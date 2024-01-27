بورسعيد .. وزير التموين يزور ساحة مصر ويشيد بأعمال صومعة ميناء غرب | شاهد

اختتم الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جولته فى محافظة بورسعيد بزيارة ساحة مصر يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي استقبل الوزير بديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشٱت والمشروعات بالمحافظة.

أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بأعمال إنشاء وتطوير ساحة مصر، مؤكدا أن المنطقة أصبحت من أهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس،والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد.

خلال الجولة استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس،و تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،استقبل اليوم السبت الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

رحب "محافظ بورسعيد " بزيارة وزير التموين، مؤكدا على أن بورسعيد نالت نصيب كبير من المشروعات التنموية والخدمية والتى ساهمت فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مثنيا على جهود وزير التموين وزيارته المستمرة لمحافظة بورسعيد لمتابعة كافة مستجدات الأعمال بهذا القطاع الحيوي والمهم .

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر و السكر 5.4 شهر ، منوهاً إلي إنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتي الآن بالإضافة إلي الإستعدادات لإستقبال محصول البنجر يبدأ منتصف مارس .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير ، أعمال تنفيذ مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد والمقامة علي مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 الف طن ، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين والمهندس كمال هاشم عبد الحميد رئيس الشركة العامة للصوامع.

وقال الوزير إن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتي الآن إلي 75٪ حيث يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 14 مليون دولار بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية"أوفيد" بالإضافة إلي تمويل ذاتي من الشركة العامة للصوامع بقيمة 350 مليون جنيه، مشيراً إلي أنه من المتوقع بدء التجارب التشغيلية للصومعة منتصف المقبل 2024.

أوضح المصيلحي أن الصومعة تتضمن 8 خلايا معدنية، 4 منهم بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخري بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 الف طن، بالإضافة إلي 2 شفاط هوائي بطاقة 600 طن في الساعة للشفاط الواحد.

وكان الدكتور المصيلحي قد وضع حجر أساس إقامة صومعة غلال في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد نهاية أكتوبر من العام 2022، في إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا الهدف من التوسع في انشاء الصوامع هو تقليل الهادر و الحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف ،حيث تتم عملية التقليب والتبخير بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا،لافتا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.

وأضاف المصيلحي أن المشروع سيوفر 50 فرصة عمل مباشرة ،بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة اثناء انشاء المشروع، مؤكدا أن المشروع يأتي فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

وذكر الوزير أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد ، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء،من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل ،لافتا الى انه يتم سنويا استقبال 100مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.

وأوضح، أن الصومعة تتميز بالربط مع خطوط سكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا، بالإضافة إلي المساعدة في سرعة تفريغ الشحنات من السفن، حيث أنها ستخدم محافظات القناة وشرق الدلتا.

ولفت الوزير أن مصر تستورد سنوياً مابين من 6 إلي 6 ملايين طن قمح عبر الموانئ ، موضحا أنه منذ عام 1984 لم يتم إنشاء أي صومعة في الموانئ.

تفقد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولتهما التفقدية الموسعة على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل ، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب

واستعرض المحافظ، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة، كما حرصا الوزير و المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأشاد وزير التموين و التجارة الداخلية بانتظام سير العمل داخل مضرب الأرز، والذي أصبح يوفر احتياجات المحافظة من سلعة الأرز، و يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.

واستكمالا لجولتهما الموسعة على عدد من المشروعات اليوم، وضمن جولتهما بمنطقة مجمع الأسواق « داون تاون» بحي العرب ، زار الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سوق بورسعيد الجديد "البازار"، حيث تم تفقد معرض « مبادرة السلع المخفضة» داخل البازار ، في إطار سعي محافظة بورسعيد لضبط الأسعار، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورئيس حي العرب الاستاذ فوزي الوالي.

وتفقد الوزير والمحافظ، السلع الموجودة داخل معرض المبادرة ، للتأكد من جودتها و صلاحيتها و عرضها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين ، وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر زجاجة الزيت ١ك ٥٥ جنيه، وسعر الأرز ١ ك ٢٥جنيها و سعر عبوة السكر ٢٧ جنيها

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد يقوم بدعم المبادرة وشراء السلع من الزيت، والأرز، وتم تشكيل لجان رئيسية وأخرى فرعية، تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل فرق تحصيل مستحقات الدولة لدى المواطنين، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والمالية للمبادرة.

كما استعرض المحافظ دور لجان الإستلام، في استلام الحصص المقررة يوميا من سلعتي الزيت والأرز وتسليمها لمنافذ البيع، وكذا دور لجان البيع، التي تختص بالبيع المباشر للمواطنين وتقسيم العمل على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، والثانية من الساعة السابعة مساء وحتي التاسعة مساء. واضاف ان لجان متابعة التوريد، تقوم بتوريد المبالغ المحصلة يومياً إلي الجهاز التنفيذي وحصر الكميات المتبقية من سلعتي الأرز والزيت بمنافذ البيع.

وشملت جولتهما ايضا، تفقد « ماركت » داخل بازار بورسعيد الجديد، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطنين ، وأضاف محافظ بورسعيد أن الأسواق الحديثة تخدم كافة أحياء المحافظة، الشرق، العرب، المناخ، الضواحي، الزهور، ومدينة بورفؤاد، بإجمالي 23 سوقاً موزعة على جميع الأحياء، منها سوق السمك الجديد، وسوق بورسعيد الجديد "البازار"، والذي تم إنشاؤه علي مساحة إجمالية 38219م2.

وأكد الدكتور على مصيلحي اهتمام الدولة بخطة إقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات ولا سيما بورسعيد لكونها ذات طبيعة تجارية، مشيراً إلى أن تلك الأسواق تتماشى مع التطورات التنموية والخدمية وتضع حداً للإشغالات، وتحقق المظهر الحضاري للمدن.