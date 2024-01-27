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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم : مبادرة تحالف وتنمية تعزز تشارك الجامعات وهيئات الصناعة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 حيث عرض  وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين .

واطلع الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

ومن جانبه ، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة حظي التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة في السنوات الأخيرة بمزيد من الاهتمام ومزيد من التطوير واتجهت إليه الأنظار باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وعنصرا فاعلا في خطة التنمية الشاملة التي تعمل عليها جميع أجهزة الدولة وحظيت الكليات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي بالنصيب الأوفر من هذا الاهتمام حيث تمت عمليات إعادة تشكيل وإعادة صياغة لمفردات التعليم الفني بما يتفق وروح العصر .

كما أوضح الدكتور عاصم حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، تستمر رحلة العطاء وتستمر مسيرة التطوير بمزيد من التحالفات بين الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وكبريات الجامعات العالمية من ناحية وبينها وبين سوق العمل من ناحية أخرى وذلك لتحقيق مزيد من الربط بين التعليم وحياة الناس وخطط التنمية المقدمة لهم وتستهدف هذه التحالفات تحقيق أكبر قدر من المنافع المتبادلة بين المؤسسات الجامعية و سوق العمل .

و أكد  إن من أهداف هذه التحالفات أن يوظف البحث العلمي في الجامعة لحل المشكلات التي تعترض الصناعة المحلية في المنطقة التي توجد بها الجامعة وفي المقابل تتيح الشركات والمصانع للطلاب والباحثين فرص التدريب والبحث من خلال بيئات العمل الحقيقية وهو ما يعزز نمو الصناعة بشكل جيد وتطور الأفكار البحثية وتعزيز النمو العلمي من ناحية أخرى بالإضافة إلى تعزيز الابتكار و واكتساب المزيد من الخبرات وتدريب المزيد من الكفاءات والكوادر القادرة على تطوير الصناعة المحلية والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي على حد سواء .

و أشار “ حجازى ” ، إلى أن هذه المبادرات ترتكز  على أسس علمية فالتعليم القائم على المعنى هو من أفضل أنواع التعليم وأبقاها أثرا وهو التعليم الذي يجعل لما يتعلمه الفرد فائدة ملموسة في حياة الناس , والمعارف التي تتاح لها الفرصة للتطبيق على أرض الواقع تعظم من اكتساب الخبرات وتدعم النمو العلمي والمهني بشكل كبير .


وتهتم الدولة المصرية أيضا بأن يكون التعليم المصري ذا قدرة تنافسية عالية تجذب إليه أنظار الطلاب من مختلف الدول وتضعه في مرتبة متقدمة في التصنيفات العالمية , تبذل في سبيل تحقيق ذلك الكثير من الجهود والتي اتضحت آثارها في تحقيق مصر مراكز متقدمة باستمرار في التصنيفات العالمية لجودة التعليم ومؤشر الابتكار العالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة “تحالف وتنمية” الجامعات التكنولوجية

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