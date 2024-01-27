أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن "سطحية"

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن شكلية وسطحية بين الجانبين وليست خلافات جوهرية.

أضاف، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خلافات بطبيعة الحال متعلقة بإدارة الحرب، جزء منها بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تخطط لها الولايات المتحدة ولهذا جاء عدد كبير من المسئولين الأمريكان إلى تل أبيب من بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.

وأوضح أن هناك عمليات ترتيبات أمنية وتحفظات أمريكية على بعض هذه الترتيبات كإقامة مناطق عازلة في الجنوب وسير العملية العسكرية وتوقيتها وإنهائها والحديث على ضرورة أن يتم تحديد إطار زمني لإنهاء العمليات والتركيز على العمليات النوعية.