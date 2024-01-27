وجودها هيزيد الأسعار أكثر| شعبة المستوردين توجّه نداء رسميا للحكومة لهذا السبب

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بـ شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة من السوق الموازي، موضحا على أنه طالما هناك سوق مواز في مصر في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار.

وأضاف "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف للدولار، أو من خلال المناقشات في الحوار الوطني، مؤكدًا أن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار.

أزمة سعر الصرف

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي، كما أنه يجب ترسيخ المكاشفة مع المستوردين والمصنعين، مؤكدًا أنهم مع الدولة ولكن لابد أن يكون هناك مكاشفة، ولابد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف، متابعًا: "احنا تحت السوق السوداء وده سوق مبيرحمش".