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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا: قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل «عادل»

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، خالد مسعود، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل عادل، لكنه قد يكون عديم الفائدة إذا لم تلتزم الأطراف المشاركة في النزاع به ولم يؤيده المجتمع الدولي.

وأضاف مسعود، في تصريحات نقلتها وكالة انباء سبوتنيك الإخبارية الروسية "نحن لا نعارض قرار المحكمة، الذي نعتبره عادلا بما فيه الكفاية للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه الأحكام إذا لم تدخل حيز التنفيذ، أو لا تُحترم من قبل الأطراف وبدعم من المجتمع الدولي".

وأشار مسعود إلى أن ليبيا “اتخذت موقفا مشرفا”، بأن انضمت إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأضاف مسعود أن "الحقيقة، التي لا تحتاج إلى دليل، ليست الكشف، بل اتخاذ موقف صادق وقوي من جانب الدول العربية، والذي يمكن أن يكون ردا مناسبا على العدوان".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.

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