إبراهيم خريشة: إسرائيل لا تلتزم بأي قرارات منذ نشأتها

قال السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، إن الطلب الذي قدم من قبل جنوب أفريقيا كان يتعاطى مع العناصر القانونية الموجودة باتفاقية مناهضة الإبادة الاجتماعية لعام 1948.

وأضاف "خريشة"، خلال مداخلته مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة القاهرة والناس، أن أحد مطالب جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية كان تعليق الأعمال العسكرية، ولكن المحكمة أخذت معظم ما أوصت به جنوب أفريقيا عدا هذه الجملة فقط.

ولفت "خريشة"، إلى أن مجرد أن تقوم المحكمة بإصدار تدابير وقائية فهذا يعني اقتناع القضاة بأن هناك دلائل تشير إلى جريمة إبادة جماعية لكن لا يمكن البث في هذا الموضوع قبل المرافعات القانونية التي ستأخذ وقت طويل.

وأوضح، أن إسرائيل لا تلتزم بأي قرارات منذ نشأتها، وبما في ذلك عدم التزامها بقرار التقسيم العام، معقبا: "إسرائيل تطعن ولا تلتزم بكل قرارات الأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس الأمن، وباقي المؤسسات الدولية.

قضية غير سهلة

وأشار إلى أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الاجتماعية فهي قضية غير سهلة، وستفقدها مصداقيتها التي تدعيها بأنها الديمقراطية الوحيدة.