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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب منتخب اليد: الميدالية الأولمبية هدفنا الأكبر

صدى البلد

قال أحمد هشام سيسا لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن هدف اللاعبين منذ اليوم الأول هو تحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا فقط، وعدم خروج الكأس من مصر.

وتابع سيسا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نعمل على تحقيق إنجاز للكرة المصرية، وهو تحقيق البطولة لأكثر من مرة متتالية، وكسر رقم منتخب تونس صاحب الرقم القياسي في التتويج 12 مرة".

وأضاف أحمد هشام سيسا: "البطولة بالنسبة لنا كانت هي الأهم من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ونعد الجماهير بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر".

واختتم لاعب منتخب مصر: "الميدالية الأولمبية الهدف الأكبر لنا، خاصةً أنها تأتي كل 4 أعوام، وأصعب المباريات في البطولة كانت مباراة تونس، والتي فزنا بها بعامل الجماهير".

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