الهجرة: إتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، الحرص على إتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن تلبية احتياجاتهم تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة .



وقالت وزيرة الهجرة - في بيان، اليوم /الأحد/ - إن الوزارة تنسق مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية؛ لتلبية تلك الاحتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفة أن المصريين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة؛ للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة؛ سواء تلك التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابعت: أنها تلقت رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول استفسارات وشكاوى المواطنين المقيمين بالخارج الخاصة بمشروع "بيت الوطن"، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، حيث تضمن الرد: "أنه سبق موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 214 بتاريخ 20 أكتوبر 2022 على طرح مشروع (بيت الوطن) للحاجزين بشكل دائم ومستمر، وتم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع، وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتيسيرات التي تم نشرها أيضا على الموقع الإلكتروني للمشروع".

وأردفت "كما ذكرت وزارة الإسكان في ردها عدة محفزات، ومن بينها: عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض (للأراضي)، استحقاق القسط الأول الوارد بالكراسة ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص على الموقع الإلكتروني، وفى حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة للاستلام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة (للوحدات السكنية)".

ونوهت الوزيرة بأن من بين المحفزات أيضا: السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل حجز القطع المتاحة على الموقع، وذلك من خلال فتح باب استقبال الطلبات منذ يوم 12 ديسمبر 2022، والسماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط واستكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع، واستيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وذلك لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.

ونقلت وزيرة الهجرة تأكيد وزارة الإسكان في ردها أن طرح المشروع مستمر ودائم، ويجري حاليا الإعداد لطرح وحدات سكنية بمدن: "القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والشيخ زايد"، ويمكن للمواطنين التقدم وفقاً للشروط الجاري إعدادها للطرح القادم، والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.