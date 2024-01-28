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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لـ جمعية سيدات أعمال مصر 21.. فبراير المقبل

صدى البلد

تستضيف جامعة الدول العربية، المؤتمر السنوي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، تحت عنوان "استكشاف استراتيجيات النجاح المستقبلية"، وذلك يوم 15 فبراير المقبل، حيث تستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم 18 فبراير 2024 ما بين محافظتي القاهرة والأقصر.

 

ويحظى المؤتمر برعاية وزارة التجارة والصناعة، و وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ووزارة الطيران المدني، وجامعة الدول العربية، والمجلس القومي للمرأة، كما يشارك في هذه النسخة من المؤتمر عدد كبير من الوفود الأجنبية من مختلف دول العالم ومنها روسيا، السعودية، السنغال، كينيا، أمريكا، المغرب، تونس، البحرين، هولندا، الأرجنتين، كوت ديفوار، ليبيا، لبنان، وفرنسا.    

 

وتناقش النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح العديد من المحاور والقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعرض المؤتمر الحلول المناسبة لهم وكيف يتم استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، بالإضافة إلى العمل على دمج الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في العمليات التجارية، فضلا عن الحلول التي تطرح للخدمات المالية وغير المالية لشركات الاستيراد والتصدير، والاتجاهات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون على هامش انعقاد المؤتمر  بين جمعية سيدات أعمال مصر21 وغرفة التجارة في الرياض، حيث  يهدف هذا البروتكول إلى تسهيل وتطوير العمليات التجارية بين أعضاء الجمعية والجانب السعودي.

 

وفي هذا السياق صرحت الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21،: "أن النسخة التاسعة من المؤتمر السنوي الدولي التاسع للجمعية، تسلط الضوء على أهمية الاستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأعمال والمشروعات التجارية، موضحة أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم".

 

وأضافت الدكتورة يمنى الشريدي، أنه سوف يشارك في المؤتمر عدد من الوفود من مختلف دول العالم وإفريقيا، كما سيتم تنظيم عدد من الزيارات لهذه الوفود إلى مدينة الأقصر والتي لها دور كبير في الترويج السياحي لمصر، باعتبارها موطنًا للعديد من الآثار المصرية القديمة، والتي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الجمعية تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج السياحي لمصر، كما تعمل على تنمية السياحة المستدامة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

 

وأوضحت رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن هناك 10 شركات ناشئة مصرية تعرض منتجاتها وخادمتهم خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر سيدات شركاء النجاح، مؤكدة أن عرض منتجات وخدمات هذه الشركات سوف يساهم بشكل كبير في الترويج لهذه الشركات خاصة أن المؤتمر يحظى بحضور دولي كبير.

 

جدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21، قد تأسست في عام 1998، وتضم نحو أكثر من 400 عضوة من سيدات الأعمال الأكثر فاعلية في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يعمل على تشجيع كافة سيدات مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تخدم الجمعية كافة السيدات المنتجات في أكثر من 11 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً.

جامعة الدول العربية جمعية سيدات أعمال مصر استكشاف استراتيجيات النجاح المستقبلية وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة والآثار وزارة التضامن الاجتماعي وزارة البيئة

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