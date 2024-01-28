محافظ الغربية يتابع رصف محور طريق المعامل بميت حبيش في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الاسفلت الأولى من مدخل الطريق السريع وحتى الكوبري الجديد وجاري توريد السن في القطاع المتبقي بالتوازي مع تغطية الترعة وعمل غرف لري الأراضي الزراعية المجاورة ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا .

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لتفقد رصف طريق المعامل بميت حبيش رافقه خلالها الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.