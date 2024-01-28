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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتبة صحفية: هناك توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتنافسية التعليم العالي

صدى البلد

قالت همت سلامة، رئيس التحرير لجريدة اليوم السابع، إن الدولة تعمل على هدف أساسي ورئيسي طوال العشر سنوات الماضية، وهو تعزيز البناء العلمي والثقافي للمواطن المصري بشكل عام.

وأضافت "سلامة"، خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع على شاشة دي ام سي، أن الاجتماع الأخير كان به توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتنافسية التعليم العالي، منوهة إلى أن الهدف الأساسي كان التركيز على المنتج التعليمي المُقدم بالجامعات بشكل عام وربطه بسوق العمل.

وعقبت: “الـ 10 سنوات الماضية كان هناك تركيز واضح وصريح جدا أن يكون المنتج التعليمي الذي يدرس بالجامعات له علاقة بسوق العمل”.

وأشارت، إلى أن الاجتماع كشف عن عدد كبير من الجامعات التكنولوجية التي سيتم توفيرها خلال الفترة القادمة والتي سيتم العمل عليها وهو مطلب لاحتياجات سوق العمل، مضيفة أن الاجتماع قام أيضا بالتركيز على المستشفيات الجامعية والتي تم تخصيص مبلغ كبير لها لزيادة خدماتها العلاجية وكفاءتها الإنتاجية، خلال العشر سنوات الأخيرة.

مبادرتين رئيسيتين 

ولفتت، إلى أن الاجتماع قام بالتركيز على مبادرتين مهمين من الرئاسة وهم: مبادرة بنك المعرفة، مبادرة تحالف وتنمية، موضحة أن المبادرة الأخيرة تركز على توفير تحالف إقليمي من الجامعات والهيئات الصناعية بهدف ربط التعليم بالهيئات الصناعية وتوفير احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة.

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