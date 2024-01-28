بعد نجاح "قمر الغجر".. تكريم ميرنا وليد بمهرجان هرم الإبداع الدولي فبراير

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولي، تكريم الفنانة ميرنا وليد بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي فبراير المقبل.

ويعرض حاليا للفنانة ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون .

قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، أمال رمزي، سيف عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، سيد عبدالرحمن، وفاء السيد، بوسي الهواري ، عصام عبدالله، نهلة خليل، تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

وتشهد الدورة التاسعة مشاركة ٩ دول عربية و تكريم ١٠ سفراء الدول العربية وبعض الوزراء بمصر.

وتكريم رواد الأعمال والمستثمرين كما سيتم تكريم عدد من الدكاترة والمحامين والمعلمين والمعلمات والعديد من التخصصات.

ومن المكرمين فى الدورة التاسعة الفنانة ميرنا وليد، المطربة التونسية سيرين ميلاد، الفنانة نيفين الكردي، المطربة سلمي عادل.