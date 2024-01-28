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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمركز القومي للبحوث.. تفاصيل

إفتتاح فاعليات جامعه
إفتتاح فاعليات جامعه الطفل بالمركز القومى للبحوث

شهد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات جامعة الطفل المرحلة السادسة (E1) وذلك بالقاعة الجديدة بحضور عمداء المعاهد البحثية بالمركز، حيث ستقام الفعاليات في الفترة 28-1-2024 إلى 8-2-2024 تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون البحثية - وذلك للعام الثالث على التوالي .

وتقام الفعاليات من خلال مبادرة “أطفال علماء لمستقبل أفضل” والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة  الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية .

وهو مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم. 

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة سمر سامى شرف - القائم بأعمال عميد معهد الصناعات النسيجية والمنسق الخاص بجامعة الطفل - أن  برنامج جامعة الطفل هو برنامج علمى متكامل  تدعمه أكاديمية البحث العلمى و تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية.

يأتي ذلك تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للإهتمام بالأطفال والشباب، حيث بدأت الأكاديمية المبادرة بالتعاون مع أكثر من 45  جامعة حكومية وأهلية وخاصة  وبعض المعاهد البحثية.

ومن جانبه، أكد  الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، اهتمامه بالإستمرارفى المشاركة  بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى إتجاهات عديدة والتى منها الإهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية إسهاما من المركز فى تشجيع الأطفال على البحث العلمى  والإبتكار وإكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم ولخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الإبداع والإبتكار  تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل أفضل .

إفتتاح فاعليات جامعه الطفل بالمركز القومى للبحوث.
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