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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم الجيزة يتفقد تدريبات الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم | صور

تدريبات المعلمين
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

تفقد اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية ، والذى يبدأ من الأحد 28/1 إلى الأربعاء 31/1 برنامج التأهيل التربوي ويستهدف 866 متدربا.

وينعقد تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية بالجيزة ، في قاعة المؤتمرات بمدرسة السعيدية. 

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه يتم تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية على 4 أيام خلال الأسبوع .

قالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : تتمثل تفاصيل تدريب الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية فيما يلي :

  • اليوم الأول : يهدف للتعريف بالإطار العام لجدارات المعلمين وخصائص المرحلة الابتدائية ومفهوم الدمج التعليمى ..الفرص والتحديات وصياغة نواتج التعلم

 

  • اليوم الثانى : يتم التركيز على استراتيجيات التعلم والتعلم المتمركزحول المتعلم والأنشطة الصفية واللاصفية واكتشاف المواهب وطرقها وعيوب التقويم التقليدي والمهام الأدائية للتعلم الحقيقي

 

  • اليوم الثالث : يركز على دور التكنولوجيا في تعزيز مهارات التفكير العليا وتطبيقات تكنولوجية تناسب بيئة التعلم .. مفهوم الذكاء الاصطناعي وأدواته وأخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا وإدارة الصف واستراتيچياته وضبط الصف وتصميم خريطة منهج فى التخصص

 

  • اليوم الرابع : يتم التركيز على ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر 2030 ووصف منظومة التعليم الجديدة والعلاقة بين التربية الإيجابية والمهارات الحياتية و القيم والربط بين أنشطة التوكاتسو ومنظومة التعليم الجديدة والاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة : يتم مراعاة توزيع المدربين فى الأيام ، بما يضمن الإجادة فى تحقيق أهداف البرنامج ، فهدفنا جميعاً جوده المخرج ووصول الهدف ، كما يمكن التوافق في الأيام بما يضمن أفضل جودة. 

ووجه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة حديثه للمتدربين قائلا : واثق أنكم جميعاً رائعين وتستطيعون تحقيق ما نتمنى ويعتبر الجروب منبرا يمكن تبادل الأفكار والرؤى عليه.

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف العام لهذا البرنامج التدريبي إكساب المشاركين المعرفة والمهارات، والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن اختيار المعلمين وتعيينهم يمر بمراحل عديدة لضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للنجاح في دورهم المنوطين به سواء التربوي أو التكنولوجي أو الثقافي وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في الاختيار، بدءا من اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومرورا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لاجتياز التدريبات التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية ككل.

تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم معلم مسابقة

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