وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة صلح بين أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، لحل الخلافات الموجودة داخل مجلس الإدارة، وتعزيز الوحدة والتعاون وإعلاء مصلحة النادي.

وشدد صبحي، على أهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل النادي، لضمان التطوير وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة القضايا العالقة والخلافات القائمة بين أعضاء المجلس، وتبادل الآراء والمقترحات لإيجاد حلول شاملة ومرضية للجميع.

وتم الاتفاق على أهمية العمل الجماعي داخل مجلس الادارة برئاسة المهندس فرج عامر من أجل تحقيق أهداف النادي وتطويره.

وفي نهاية الجلسة، توصل أعضاء مجلس الادارة الى الاتفاق على منهجية عمل واضحة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى التكاتف مع وزارة الشباب والرياضة لحل مشكلة مديونية النادي مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

في ختام الجلسة، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المصالحة والتعاون التي سادت الجلسة، مؤكدًا على دور الاندية الرياضية في بناء الجيل الرياضي وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.

حضر الجلسة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الاستقرار داخل الاندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية.