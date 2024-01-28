عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يعقد جلسة صلح بين أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، لحل الخلافات الموجودة داخل مجلس الإدارة، وتعزيز الوحدة والتعاون وإعلاء مصلحة النادي.

وشدد صبحي، على أهمية تعزيز الاستقرار والتوافق داخل النادي، لضمان التطوير وتحقيق النجاحات وتقديم خدمة أفضل لأعضاء النادي.  

وخلال الجلسة، تمت مناقشة القضايا العالقة والخلافات القائمة بين أعضاء المجلس، وتبادل الآراء والمقترحات لإيجاد حلول شاملة ومرضية للجميع.

وتم الاتفاق على أهمية العمل الجماعي داخل مجلس الادارة برئاسة المهندس فرج عامر من أجل تحقيق أهداف النادي وتطويره.

وفي نهاية الجلسة، توصل أعضاء مجلس الادارة الى الاتفاق على منهجية عمل واضحة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى التكاتف مع وزارة الشباب والرياضة لحل مشكلة مديونية النادي مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

في ختام الجلسة، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المصالحة والتعاون التي سادت الجلسة، مؤكدًا على دور الاندية الرياضية في بناء الجيل الرياضي وتعزيز الروح الرياضية في المجتمع.

حضر الجلسة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الاستقرار داخل الاندية والاتحادات الرياضية، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التفاهم والتعاون بين أعضاء الأندية الرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

ترشيحاتنا

3 خطفوها لمنزل مهجور| تحقيقات موسعة في واقعة فتاة المرج

دولة جديدة تعلن تعليق تمويل الأونروا في غزة

النيابة الإدارية تكشف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون

بايدن يتهم إيران باستهداف القوات الامريكية ويتوعد برد انتقامي

مد فترة التقديم بمسابقات التربية والتعليم والبريد ومصلحة الخبراء والطب الشرعي

مصادرة وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ