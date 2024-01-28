عاجل .. ترانسفير ماركت يعلن انضمام محمد أبو جبل للأهلي

أكد موقع «ترانسفير ماركت»، أن محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي ومنتخب مصر، انضم بشكل رسمي إلى النادي الأهلي، بعدما وضع اسمه ضمن قائمة الفريق الأحمر، ليكون أحدث صفقات الفريق في الموسم الجديد.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل - ترانسفير ماركت يعلن انتقال محمد ابو جبل للأهلي على سبيل الإعارة 🦅".

وتعرض محمد الشناوي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، وتحديدًا في مواجهة الرأس الأخضر بخلع في الكتف.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.