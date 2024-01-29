ألسن عين شمس توجه تعليمات هامة لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين

ناشدت كلية الألسن جامعة عين شمس، طلاب الشهادات المعادلة والوافدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2024/2023 الذين لم يدرسوا اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة، الدخول عبر هذا الرابط من هـــنـــا لـ ملء استمارة اللغة التكميلية حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

آخر موعد لتسجيل استمارة اللغة التكميلية

وأضافت كلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن آخر موعد لـ ملء الاستمارة لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين سيكون يوم الخميس 1 فبراير المقبل 2024.

موعد بدء امتحان المادة التكميلية

وأكدت كلية الألسن جامعة عين شمس، أن موعد بدء امتحان المادة التكميلية للطلاب سوف يكون يوم الأحد 10 مارس 2024، مشددة على الطلاب بسرعة التسجيل قبل انطلاق الامتحان.

وشاركت جامعة عين شمس مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان ابداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي ودوري أسرة طلاب من أجل مصر فقد كلف أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات و الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي.

جامعة عين شمس

وذلك تحت الإشراف والتنسيق الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وشارك بحفل المنوعات فرق الفنون الشعبية بالجامعة وفريق كورال اون وفريق هارموني عربي واللذان يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة من خلال مشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين فنيا من ذوي الهمم وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس بجوار كلية الصيدلة وذلك تحت الاشراف التنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. مصطفي عيسى مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب.