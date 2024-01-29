تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

يعد الطهي باستخدام القلاية الهوائية "اير فراير" له فوائد صحية، فقد أصدر الخبراء أيضًا تحذيرات من سرطان المقلاة الهوائية المرتبطة بالطلاء غير اللاصق الموجود في معظم مقالي الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استدعاءات المقلاة الهوائية المتعلقة بالتوصيلات الخاطئة التي يمكن أن تتسبب في اشتعال النيران فيها تجعل المستخدمين يتساءلون عما إذا كانت القلايات الهوائية آمنة.



أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية إشعار استدعاء في 23 فبراير 2023 لبعض الشركات المصنعة للقلايات الهوائية وفقا . Eg.consume

و قامت الشركة المصنعة بسحب ما يقرب من 2 مليون مقلاة هوائية بسبب وجود خلل في توصيل الأسلاك في الجهاز مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مقالي الهواء وتسبب ذوبان مقالي الهواء وحرقها وارتفاع درجة حرارتها واشتعال النار والدخان.

تنصح لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) المستهلكين "بالتوقف فورًا" عن استخدام المقلاة الهوائية الغير معروفة صاحبة العلامات التجارية المجهولة .

قد تشكل هذه المقالي الهوائية التي تم سحبها خطرًا على سلامة المطبخ .

تعرض الأشخاص لحروق أو أضرار في الممتلكات بسبب المنتجات الضارة التي اشتعلت فيها النيران أو ارتفعت درجة حرارتها.

القلايات الهوائية والسرطان



حدد الخبراء مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالمستويات العالية من بعض المواد الكيميائية الموجودة في بعض المقالي الهوائية.

تحتوي العديد من نماذج مقالي الهواء على جزيئات متعددة الفلور، والمعروفة أيضًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، في الطبقة غير اللاصقة للسلة.

أثبتت الدراسات العلمية المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض لمستويات عالية من المواد البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل، مما يدل على ارتباطها بالمشاكل الصحية بما في ذلك العقم واختلال الهرمونات وبعض أنواع السرطان.

وقد ربطت الأبحاث التعرض لمستويات عالية من PFAS بسرطان الثدي أيضًا. وقد ثبت أن هذه المواد الكيميائية تتداخل مع إنتاج وإطلاق ونقل وغيرها من أعمال الهرمونات الطبيعية في الجسم التي تحافظ على التوازن الهرموني الطبيعي.