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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نمو قوي في مبيعات شركة صينية لصناعة السيارات خلال 2023

سيارات صينية
سيارات صينية

قالت شركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات في الصين، إنها باعت حوالي 1.7 مليون مركبة في عام 2023، بزيادة 17.6 بالمائة على أساس سنوي.

وحققت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها إيرادات سنوية بلغت حوالي 480.3 مليار يوان (حوالي 67.58 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 73.5 بالمائة على أساس سنوي في صادراتها من المركبات التي بلغ مجموعها 190 ألف مركبة في العام الماضي.

وبشكل ملحوظ، سجلت سيارات الشركة الشهيرة التي تحمل العلامة التجارية "بكين" زيادة في المبيعات بنسبة 60 بالمائة خلال عام 2023، فيما ارتفعت مبيعاتها خارج البلاد بأكثر من الضعف عن عام 2022.

التوسع دوليا

وواصلت الشركة توسيع بصمتها الدولية في عام 2023، حيث حصلت شركة "بيتشي فوتون" التابعة لشركة مجموعة بكين المحدودة لصناعة السيارات، على طلبيات لشراء أكثر من ألفي حافلة تعمل بالطاقة الجديدة في السوق الهندية، في حين تم تشغيل أول قاعدة لإنتاج سيارات الركاب في الخارج للشركة في جنوب أفريقيا خلال العام الماضي.

وتغطي أعمال الشركة حالياً 49 دولة ومنطقة حول العالم.

السيارات مليار دولار الصين المبيعات صادرات

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