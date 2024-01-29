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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: استئناف أعمال الحوار الوطني خطوة جادة نحو التنمية الاقتصادية

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى

ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،  باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، قائلا " إن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية، وكانت أعلنت  الحكومة عن طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)".

وأضاف مهني، أن مرحلة جلسات الحوار الوطني، تأتي تزامنا مع  انطلاق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددا على  ضرورة مشاركة كافة القوي السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني.

ونوه مهني إلى أن الحزب كان تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادي في المرحلة الأولي من جلسات الحوار الوطني، وتم الأخذ بها في توصياته، مضيفا أنه من توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب وريادة الاعمال، جاء منها  خلال فعاليات جلسة الشباب ورواد الأعمال انشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم.

حزب الحرية المصرى مجلس النواب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطني التنمية الاقتصادية

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