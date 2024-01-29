يضر صحة الجنين.. هيئة الدواء تكشف خطورة مضاد حيوي على الحوامل

كشف هيئة الدواء المصرية أسباب عدم وصف التتراسيكلين " مضاد حيوي" للمرأة الحامل ، والموانع التي تقف أمام ذلك علي المستوي الطبي.



وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن التتراسيكلين، مضاد حيوي، لا يوصف للمرأة الحامل؛ لأنه يؤثر على عظام الجنين، ويؤدي إلى تصبغ أسنانه باللون الأصفر.



ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى حدوث آثار جانبية إذا تم استخدامه بشكل خاطئ، كما أنه يؤدي إلى حدوث بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

كشفت دراسة في عام 2017 أن أعراض الحمل ببنت لدى النساء الحوامل واضحة، وتكون واضحة خلال الصباح وبعد الاستيقاظ من النوم، ومن أبرزها الإصابة بغثيان الصباح.

أعراض الحمل ببنت

وأشارت دراسة أخرى أجريت مؤخراً في عام 2021 أن النساء اللاتي عانين من التوتر الشديد وارتفاع هرمون الكورتيزول قبل حدوث الحمل ازدادت بينهن معدلات الحمل ببنت.