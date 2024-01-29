يجب عليّ احترامه.. بيرسي تاو يعلق على وجوده في النادي الأهلي

نشر الإعلامي احمد شوبير جزء من تصريحات بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب افريقيا عبر حسابه الشخصي عليموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب شوبير :"بيرسي تاو : عقدي مع الأهلي يمتد حتى صيف 2025، ويجب عليّ احترامه، تركيزي الآن مع منتخب جنوب أفريقيا فيكأس الأمم الأفريقية، ومحاولة القيام بشيء مميز هنا ونسعى لتحقيق نتائج عظيمة نتذكرها للأبد".





ويخوض الأهلي معسكر مغلق في الإمارات يتخلله مباراتين وديتين من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.