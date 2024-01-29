10مليون مواطن بالدقهلية استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية في عام

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية بجهود ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والادارات التابعة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 10 ملايين مواطن

واكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن العام الماضى شهد زيادة منشات مبادرة التطوير الي 59 منشاة تعمل 24 ساعة مع وجود عيادات تخصصية مسائية .

وأضاف أنه تم إنشاء 15 منشاة صحية جديدة وتطوير 22 فضلاً عن الانتهاء من فرش 30 أخرى علاوة على افتتاح 7 عيادات جديدة للعلاج الطبيعي .

أما على صعيد رفع الكفاءة المهنية للكوادر فقد أوضح أنه تم تدريب عدد 90 طبيباً علي اعمال الحزمة و60 ممرضة إلى جانب 120 من الاطباء والتمريض والاحصاء علي اعمال طب الاسرة ونحو 50 من الادارات الصحية علي الادارة بالنتائج.

وتابع "الطنبولى" أنه تم استلام 3 وحدات اسنان وجهازين رسم قلب و عدد 5 اوتوكلاف كتبرعات من المجتمع المدنى بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولي من حياة كريمة مركز شربين حيث تم انشاء وتطوير عدد 18 منشاة ورفع كفاءة 11 أخرى

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