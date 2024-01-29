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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مخزنا وتضبط كمية كبيرة من الأرز بالمنيا

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (تاجر ومالك مخزن سلع غذائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بتخزين وتجميع كميات من سلعة الأرز داخل المخزن الخاص به بذات الناحية بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على( 288 شيكارة أرز حر تزن الواحدة 25 كجم بإجمالى 7,200 طن أرز حر ) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية التموين الجرائم التموينية الرقابة على السلع

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