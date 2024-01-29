سيف زاهر: خبر انتقال أبو جبل اتسرب والأهلي مالوش ذنب

علق الإعلامي سيف زاهر علي تسريب خبر انتقال أبو جبل إلي النادي الأهلي لنهاية الموسم.

وقال زاهر من خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس:‏ محدش يظلم الأهلي!!

‏قرار انضمام محمد أبو جبل للفريق من أيام مش النهارده خالص، لكن الخبر اتسرب النهارده ولا الأهلي ولا البنك الأهلي أعلنوا حاجه، والأهلي بريء من كل القصص دي وملوش ذنب في تسريب الخبر في وقت صعب قبل مباراة مصر علشان الناس اللي بتتكلم! أنا بوضح حقائق ! ".



ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.