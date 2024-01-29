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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: هيرفي رينارد يرغب في تدريب منتخب مصر

صدى البلد

اعلن محمد فضل نجم الاهلي السابق عن رغبة هيرفي رينارد مدرب ساحل العاج السابق في تدريب منتخب مصر.

وقال فضل من خلال برنامج الكابتن مع احمد حسن :" هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية ومنتخب كوت ديفوار، البديل المثالي خلال الفترة الحالية وهو لديه الرغبة في تولي تدريب الفراعنة، من أجل تعويض رحيل روي فيتوريا خلال الفترة الحالية، خاصة وأن استمراره مع المنتخب خلال الفترة القادمة، لن يقدم أي جديد نهائيا للفراعنة»


ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

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