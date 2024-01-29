رغم اعتزاله الفن .. حسين أبو حجاج يشارك في الكبير أوي

أكد الفنان حسين أبو حجاج أنه يشارك في الجزء ال8 من مسلسل الكبير أوي ، رغم قرار اعتزاله الفن.

أضاف فى تصريح خاص لـ صدى البلد :" الاعتزال جاء بسبب صحي، مؤكدا انه ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية ولم يتواصل معه أحد منها ".

حسين ابو حجاج يعتزل الفن:

وكان الفنان حسين أبو حجاح الذى ظهر بشكل متميز فى مسلسل الكبير اوى مع الفنان أحمد مكى، قد اعتزل الفن بعد ان استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى المسلسل وخطف الأضواء خلال شهر رمضان .

وقال أبو حجاج: "اعتزلت الفن منذ عام 2020 ولم أشارك سوى في عمل واحد في لبنان، حيث ذهبت هناك في تصوير لمدة 17 يوما، ولم أقم بأي أدوار أخرى، لأن ما دفعني لقبول هذا العمل هو رغبتي في رؤية لبنان وحبي لزيارة هذا البلد".

وأضاف الفنان الكوميدي: "سبب الاعتزال هو سبب صحي، لأني لدي مشكلة في الركبتين، لا أستطيع الوقوف مثل السابق، خاصة وأن كل من يحتاجني في أعمال فنية يطلب مني فيها أدوارا حركة".

وبين أن: "الأطباء طلبوا إجراء جراحة تغيير لمفصلي الركبة حتى أستطيع الحركة بشكل أفضل، وهو شيء لا أريده لا سيما وأني أبلغ من العمر 68 عاما، وبالتالي لا أرى داعيا لإجراء هذه الجراحة".

وتابع حسين قائلا: "مثلت مع الأستاذ أحمد مكي، ورغم اعتذاري له في البداية عن قبول العمل في مسلسل الكبير أوي، إلا أنه ألح بشكل لم أستطع رفضه، لا سيما وأنه أكد أنه سيعمل على إراحتي تماما خلال التصوير، وذوقه وأسلوبه الجميل دفعاني لقبول العمل في المسلسل، وبالفعل حرص المشاركون في هذا العمل على إراحتي لأقصى حد".