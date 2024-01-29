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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبنى عسل عن خسارة المنتخب: إحنا في حالة صدمة وجيه وقت الحساب

صدى البلد

علقت الإعلامية لبنى عسل، على مباراة مصر والكونغو أمس، وتدويع المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلة “إحنا في حالة صدمة ومحروق دمنا، الموضوع ده مش على قد امبارح فقط لكن من أول يوم بالبطولة، كل المباريات كانت بالعافية والتعادل”.

وأضافت لبنى عسل، خلال افتتاحية برنامجها “الحياة اليوم” المذاع على شاشة الحياة، “إحنا صعدنا للدور الـ 16 بالزق ودعاء المصريين وتوفيق ربنا.. هذه أسوأ بطولة على منتخبنا الوطني وأسوأ مشاركة بدون مبالغة”.

وواصلت: “جيه وقت الحساب بعد ما طاعنا بالشكل المهين ده من كأس الأمم الأفريقية، المفروض نشوف مين المسئول عن المشهد اللي مايرضيش حد لمنتخبنا”، سائلة: “هل القصة قصة مدرب وفيتوريا هو اللي هيتغير ويشيل الليلة؟”.

وتابعت: “ الناس فعلا زعلانه وحقنا نكن زعلانين لأن الكورة هي اللي  بتفرح الجماهير المصرية".

  

لبني عسل المنتخب المصري منتخب الكونغو بطولة كأس الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية

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