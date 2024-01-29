البيت الأبيض يحذر من الطعن في وكالة الأونروا

حذر البيت الأبيض من إلغاء وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأكملها بسبب مزاعم بأن ما يقرب من اثني عشر موظفًا من أصل حوالي 13 ألف موظف محلي شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "دعونا لا نطعن في العمل الجيد الذي تقوم به وكالة بأكملها بسبب الأعمال السيئة المحتملة هنا من قبل عدد صغير"، موضحا أنه لا ينكر خطورة الادعاءات ضد وكالة الأونروا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفكر في استئناف تمويل الوكالة بعد أن أعلنت الإدارة تعليق التمويل يوم الجمعة، قال كيربي: "سيعتمد الأمر على ما سيخلص إليه تحقيق "الأونروا" وما هي إجراءات المساءلة والتدابير التصحيحية التي ترغب الأونروا في اتخاذها".

وأضاف "نحن نتفهم أن الأونروا تعتمد بشكل كبير على مساهمات المانحين، وأن الولايات المتحدة كانت من كبار المانحين لسنوات عديدة، وهذا سبب إضافي وراء ضرورة أن يكون هذا التحقيق ذا مصداقية وشفافًا وشاملاً وفي الوقت المناسب".